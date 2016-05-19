У Кабміні заперечили можливість передачі Євробачення-2017 іншій країні

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомила його прес-служба.

"Україна буде проводити Євробачення-2017 на своїй території. І зробить це на найвищому рівні попри важкий фінансовий стан. Інші варіанти навіть не обговорюються", - сказав він.

За його словами, в уряді будуть обговорюватися питання джерел фінансування конкурсу, буде обиратися місто, яке якнайкраще зможе прийняти Євробачення-2017.

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"Але жодних питань щодо передачі проведення конкурсу іншій країні і бути не може! Євробачення-2017 пройде в Україні!" - наголосив Розенко.

Нагадаємо, у середу, 18 травня, міністр фінансів Олександр Данилюк припустив, що Україна може передати право на проведення Євробачення іншій країні через надто високу вартість цього конкурсу.

"Через специфіку своєї роботи я повинен думати про бюджет. Я закликаю тверезо оцінити можливості і вигоди Євробачення і нагадую, що проект повинен бути фінансово обґрунтованим. 1 мільярд гривень (у який вартість оцінили експерти) – це величезна сума. Зрештою, світ знає п'ять прикладів передавання права на проведення конкурсу. Наприклад, Франція у 1960 році передала його Британії", – написав він.