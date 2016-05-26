"Дівочі посиденьки до глибокої ночі": Подруга розповіла про перший вечір Савченко на волі (фото)

Відповідний запис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"…Такі собі дівочі посиденьки до глибокої ночі. Нинішня ніч не для сну... Я часто її обіймаю і більше мовчу. Надя багато говорить, розповідає як 5 годин сиділа в автозаку у "стакані" (така кліточка в автозаку), як до останнього не знала куди її везуть - чи на етап, чи на обмін", - написала вона.

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За словами подруги, Савченко "говорить про майбутню роботу - чим треба зайнятися і як, як змінювати країну, як витягати решту заручників Кремля": "рветься наводити лад".

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.