Савченко вже вилетіла до України - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до обміну Савченко на російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

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Українка Савченко вилетіла на літаку президента України з Ростова-на-Дону в Київ -- джерело, близьке до обміну pic.twitter.com/ooHllZolSr — Агентство Рейтер (@reuters_russia) May 25, 2016 За даними поінформованого джерела УНІАН в Держприкордонслужбі, літак із Савченко приземлиться в аеропорту "Бориспіль" після 14 години дня.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенка прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко до України в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

За даними ЗМІ, Савченко може повернутися в Україну в другій половині дня.

Засуджених російських ГРУшників Порошенко помилував.