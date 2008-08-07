Жінка видурила у іноземця гроші на буцімто народжену дитину

Міліція м. Горловки (Донецька область) веде пошуки жінки, яка обманом одержала з громадянина Туреччини 20 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в Центрально-Міський райвідділ міліції м. Горловки із заявою про шахрайські дії 27-річної місцевої жительки звернувся громадянин Туреччини, 1966 року народження.

За його словами, в Туреччині якийсь час він проживав спільно з громадянкою України, жителькою Горловки. Після того, як жінка заявила, що вагітна, вона виїхала на батьківщину, щоб народити в «звичному кліматі й умовах». Повіривши подрузі, чоловік не опирався її бажанню. Коли він одержав радісну звістку про народження дитини, то на вимогу жінки став перераховувати на її банківський рахунок гроші «на утримання дитини». Всього турок перерахував 20 тис. дол.

Незабаром він приїхав в Україну, щоб зустрітися з жінкою і побачити дитину. Проте «дружина», дізнавшись про це, навіть не відкрила дверей квартири.

Повторний візит до Горловки громадянин Туреччини здійснив вже з адвокатом. Співробітники міліції, провівши перевірку за заявою постраждалого, з`ясували, що жінка зникла, а факт народження дитини нею був вигаданий тільки заради отримання грошей.