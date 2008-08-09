На колишньому військовому аеродромі відкрито міжнародний пункт пропуску

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1050-р від 30 липня 2008 року відкрив міжнародний пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення в аеропорту “Лиманське” в Одеській області.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Довідка УНІАН. Колишній військовий аеродром “Лиманське” розташований за 55 км на північний захід від Одеси. Аеродром придатний до експлуатації важких повітряних суден у світлий час доби в простих метеорологічних умовах.

Аеродром експлуатується ТОВ “Міжнародний аеропорт Лиманське”. Пропускна спроможність пункту пропуску – одночасне оформлення одного повітряного судна вагою до 40 тонн та пасажирів до 25 чоловік.