Спецслужби затримали прикордонників, які здирали гроші за проїзд через лінію розмежування

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що на КПВВ "Зайцеве" зловмисники організували систематичне отримання грошей з осіб, які слідували через лінію розмежування. Вартість "білета" вимагачі оцінили у 200 грн з людини.

Також оперативники затримали двох керівників відділу прикордонної служби "Бахмут" під час одержання 43 тис грн хабара від підлеглого. Задокументовано отримання прикордонниками однієї із змін ВПС "Бахмут" 150 тис грн неправомірної вигоди.

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Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили майже 600 тис. грн та 30 тис. доларів.

Окрім керівництва ВПС "Бахмут" співробітники СБУ затримали ще 12 військовослужбовців цього відділу прикордонної служби.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"Зловмисникам планується оголосити про підозру в одержанні неправомірної вигоди у складі злочинної групи. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії", - додали в СБУ.