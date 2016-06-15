В окупованому Сімферополі Кримську Єпархію УПЦ КП виганяють із собору
Крім того, архієпископ Кримський Климент повідомив про погрози на свою адресу.
Кримську Єпархію Української православної церкви Київського патріархату зобов'язали сплатити окупаційному "Міністерству майнових та земельних відносин Республіки Крим" півмільйона рублів та звільнити 112 кв. метрів на першому поверсі Кафедрального собору у Сімферополі. Таке рішення вчора прийняв так званий Апеляційний суд міста Севастополя. Про це повідомив Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, передає "Голос Криму".
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"14 червня відбулося засідання "Апеляційного суду" міста Севастополя, до якого ми звертались з позовом про скасування рішення "Арбітражного суду" Криму від 14 січня 2016 року, де від нас вимагали звільнення частини приміщення церкви та сплати величезного штрафу. "Апеляційний суд" підтримав рішення "Арбітражного суду". З дня на день ми очікуємо на представників виконавчої служби, які прийдуть втілювати в життя рішення суду", - констатував Владика Климент.
Він також повідомив, що останнім часом на нього посилився тиск: він отримує погрози на свою адресу.