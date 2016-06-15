Чубаров: Росія перетворює Крим на потужний військовий плацдарм на південному фланзі НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО сьогодні у Києві.

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"Росія впроваджує політику, яка для нас всіх уже очевидна, перетворюючи Кримський півострів на потужний військовий плацдарм на південному фланзі НАТО. Росія розпочала системну політику видавлювання із Криму нелояльного населення", - сказав він.

Як наголосив Чубаров, створюються такі умови, аби люди самі залишали свою землю.

"Витіснення кримських татар - це є очевидна мета і завдання окупаційної влади", - сказав він.

В цьому контексті кримських татар та українських політиків не можуть задовольняти слова, що повернення Криму є не на часі, заявив Чубаров.