Справу директора фонду, що привласнив 200 тисяч на лікування бійця АТО, передали до суду

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Як нагадали у відомстві, на початку 2015 року зловмисник разом з невстановленою слідством особою заволодів коштами жінки, яка розмістила у ЗМІ оголошення про збір коштів на лікування свого сина, який у 2014 році отримав тяжке вогнепальне поранення в зоні АТО.

Зловмисники за допомогою дубліката сім-картки та паролей, які надходили на телефон, провели декілька фінансових операцій, перевівши понад 200 тис. грн з банківського рахунку жінки на рахунки іншої людини.

Читайте такожУ Києві судитимуть шахрайку, що вкрала гроші на лікування пораненого снайпером на Майдані

Директору благодійного фонду інкримінують ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, чоловіка затримали у середині травня цього року.