Справу директора фонду, що привласнив 200 тисяч на лікування бійця АТО, передали до суду
У Києві прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного директора благодійного фонду, який привласнив понад 200 тисяч гривень, зібраних на лікування пораненого бійця АТО.
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Як нагадали у відомстві, на початку 2015 року зловмисник разом з невстановленою слідством особою заволодів коштами жінки, яка розмістила у ЗМІ оголошення про збір коштів на лікування свого сина, який у 2014 році отримав тяжке вогнепальне поранення в зоні АТО.
Зловмисники за допомогою дубліката сім-картки та паролей, які надходили на телефон, провели декілька фінансових операцій, перевівши понад 200 тис. грн з банківського рахунку жінки на рахунки іншої людини.
Читайте такожУ Києві судитимуть шахрайку, що вкрала гроші на лікування пораненого снайпером на Майдані
Директору благодійного фонду інкримінують ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Нагадаємо, чоловіка затримали у середині травня цього року.