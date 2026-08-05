'Удар по серцю всієї мережі': РФ поцілила в логістичний центр Novus і склади 'Сільпо'

Внаслідок удару загинули шість співробітників "Сільпо".

Логістичний центр мережі супермаркетів Novus зазнав кількох прямих ракетних влучань внаслідок атаки Російської Федерації.

Як повідомила пресслужба компанії, попри масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта, серед співробітників компанії та партнерів загиблих немає.

"Це вже другий удар по нашому логістичному центру – серцю всієї мережі, звідки щодня розпочинається шлях продуктів до магазинів Novus. Наразі масштаб руйнувань ще оцінюється. На місці досі триває ліквідація наслідків атаки та пожежі", - ідеться у повідомленні.

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В компанії підкреслили, що головним завданням сьогодні є збереження безперервності роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів.

"Ми робимо все можливе, аби наші покупці не відчули наслідків цієї атаки", - додали у компанії.

У свою чергу пресслужба мережі супермаркетів "Сільпо" у Facebook повідоміла трагічні новини.

"Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах. За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Російські атаки по українському бізнесу - останні новини

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на 5 серпня знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області. Зокрема йдеться про найбільший склад Rozetka у Броварах, два великі складські комплекси "Епіцентру" та завод Epicentr Ceramic Corporation, сортувальний центр "Нової пошти" в Києві тощо.

Минулого місяця масштабних втрат від ударів російських окупантів зазнали всеукраїнська мережа АЗК, великий логістичний комплекс та склад з сотнями тисяч книжок. Всі ці підприємства було уражено впродовж одних вихідних.

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