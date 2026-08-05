Замість літаків – потяг: у Шотландії готують грандіозний рейс до Європи

Йдеться про варіанти запуску Caledonian Sleeper через Євротунель під Ла-Маншем.

Прямі нічні залізничні рейси між Шотландією та материковою Європою можуть з'явитися в майбутньому. Як пише The Independent, у країні вже зробили перші кроки для вивчення можливості запуску такого сполучення.

Зокрема, Національне транспортне агентство Transport Scotland цього тижня повідомило, що спеціально створена робоча група вперше зібралася для підготовки техніко-економічного обґрунтування запуску прямого маршруту Caledonian Sleeper до материкової Європи.

"Наразі нічний потяг Caledonian Sleeper, який обслуговує компанія Scottish Rail, курсує шість ночей на тиждень за п'ятьма маршрутами в обох напрямках, сполучаючи такі міста, як Абердин, Інвернесс, Форт-Вільям, Глазго, Единбург і Лондон. Крім того, поїзд зупиняється на низці менших станцій і в сільських районах Англії та Шотландії, зокрема в Данді, Перті, Гленіглзі та Карлайлі", – пише ЗМІ.

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До складу робочої групи увійшли представники Transport Scotland, Scottish Rail Holdings та Caledonian Sleeper. Вони працюватимуть над дослідженням можливостей продовження маршруту нічного потяга до континентальної Європи.

Повідомляється, що дослідження проводиться в межах передвиборчої програми уряду Шотландії, у якій Шотландська національна партія (SNP) пообіцяла вивчити можливість створення залізничного сполучення з Європою, щоб зменшити залежність від авіаперельотів.

У маніфесті йдеться про розгляд варіантів запуску Caledonian Sleeper зі Шотландії через Євротунель під Ла-Маншем, яким нині користуються швидкісні поїзди Eurostar, що курсують із Лондона до Парижа та інших європейських міст.

Схожий проєкт під назвою Nightstar пропонували ще в середині 1990-х років, однак згодом від нього відмовилися.

Міністр економіки, туризму та транспорту Шотландії Стівен Флінн заявив, що уряд узяв на себе зобов'язання вивчити перспективи запуску прямого маршруту Caledonian Sleeper до материкової Європи, і тепер ця робота офіційно розпочалася.

За його словами, створення робочої групи є важливим першим кроком до виконання цього зобов'язання та дозволить використати експертний досвід залізничних партнерів під час підготовки дослідження.

Водночас він наголосив, що наразі йдеться лише про початковий етап. Дослідження має оцінити практичні, технічні та комерційні аспекти реалізації такого проєкту, а його результати стануть основою для ухвалення можливих рішень у майбутньому.

Очікується, що робоча група представить свої висновки уряду Шотландії вже до кінця цього року.

Транспорт

Нагадаємо, у 2030 році пасажирський авіалайнер JetZero Z4 з унікальною конструкцією без вікон може почати перевозити пасажирів. Йшлося про те, що компанія-розробник JetZero отримала кредит у розмірі 3 мільярдів доларів на будівництво свого першого заводу. Футуристичний літак поєднує крила та фюзеляж у єдину "несучу поверхню", що дозволить літати вище, ніж сучасні комерційні реактивні літаки. Водночас споживання пального очікується значно меншим, що потенційно може зменшити шкідливі викиди та вартість квитків.

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