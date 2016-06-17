У Дніпрі з'явився водний патруль

Три катери та два берегові автопатрулі охоронятимуть акваторію Дніпра, Самари, Орелі від Кам’янського (Дніпродзержинськ) до межі області, повідомляє Громадське ТБ Дніпро.

Завданням водної поліції є патрулювання берегової лінії Дніпра та швидке реагування на правопорушення на воді.

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"Останнім часом ніхто не боровся з браконьєрами, з правопорушниками, мажорами на дорогих катерах, які в п’яному вигляді створюють небезпеку. Тепер з’явилися хлопці, які будуть давати відсіч таким діям. Конкурс був близько трьох чоловік на місце", - заявив керівник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс.

За два тижні роботи було перевірено близько 112 людей, вилучено понад 2,5 тисяч метрів сіток, 13 інших засобів риболовства, виписано три штрафи за керування водним транспортом у нетверезому стані, вилучений водний транспорт.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня у Київській області розпочав роботу рибний патруль.