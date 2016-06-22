В Одесі вшанували пам'ять жертв війни





Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, з нагоди Дня скорботи і вшанування жертв війни в Одесі відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу.

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У церемонії на Алеї Слави, в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, взяли участь мер Одеси Геннадій Труханов, голова обласної ради Анатолій Урбанський, представники керівництва обласної державної адміністрації, командування Військово-морськими силами Збройних сил України, ветерани та учасники війни, представники Збройних сил України, духовенства, керівники районних адміністрацій і т. д .

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Покладання вінків і квітів супроводжувалося збройовим салютом.

Довідка УНІАН. День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни був введений напередодні 60-ї річниці початку війни 1941-1945 рр. згідно з Указом Президента України №1245 від 17 листопада 2000 р