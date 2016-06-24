"Злодію в законі" на призвісько "Гуга" суд Києва обрав екстрадиційний арешт на 40 діб

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, чоловік вже був неодноразово судимий, правоохоронні органи Республіки Угорщина розшукували за вчинення злочину на території цієї країни.

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Затримання 44-річного кримінального авторитета відбулося 21 червня в одному з київських ресторанів. Відповідно до ухвали суду Глонті перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі.

На даний час вирішується питання щодо його екстрадиції.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці на Київщині затримали "злодія у законі", якого розшукують в Угорщині за підробку документів.