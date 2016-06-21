На Київщині затримали "злодія в законі", якого розшукують угорські правоохоронці
Правоохоронці на Київщині затримали "злодія у законі, якого розшукують в Угорщині за підробку документів.
Громадянина Серго Глонті, відомого у кримінальних колах як «Гуга», було затримано в одному з елітних ресторанів на території Київщини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції України.
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«44-річний затриманий «злодій у законі» був кілька разів судимий, зокрема – за підробку документів та незаконні операції з наркотиками. «Коронували» його у 1995 році у СІЗО №2 «Бутирка» (м. Москва, РФ)», - йдеться в повідомленні.
Оперативники поліції встановили, що «Гуга» намагався встановити контроль над діючими злочинними групами етнічного походження, які спеціалізуються на квартирних крадіжках, викраденні особистих речей з автотранспорту, угонах елітних авто та збуті наркотиків на території столиці. Крім того, «злодій у законі» виступав «третейським суддею» при вирішенні спірних питань між представниками криміналу та бізнесу.
Правоохоронні органи Угорщини розшукують Серго Глонті за підробку документа – використання паспорта громадянина Угорщини.
Зараз чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Готуються необхідні документи для його екстрадиції до країни-ініціатора розшуку.