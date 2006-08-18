Коломойський і Роднянський можуть піти на мирову

Сторони, які беруть участь в судовій суперечці стосовно права власності на 70% частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1”, можуть прийти до мирової угоди. Про це повідомила УНІАН віце-президент юридичної фірми «Салком» Наталія КУЗНЄЦОВА, яка представляє в цьому судовому спорі інтереси Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО.

«Мені здається, що в справі стосовно права власності на 70% в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1” сторони не підуть на подальшу ескалацію конфлікту», - зазначила вона. За її словами, «судячи з обстановки в залі судового засідання переговори прямо або непрямо продовжуються між сторонами і сьогодні». При цьому вона зазначила, що домовленості сторін, звичайно ж, враховуватимуть рішення Печерського районного суду м. Києва, що визнав право власності І.КОЛОМОЙСЬКОГО на 70% в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1”.

Підтвердженням її словам, на думку Н.КУЗНЄЦОВОЇ, є те, що позивачем на сьогодні не ставиться питання про відшкодування шкоди в результаті невиконання відповідачами умов операції.

Як зазначив генеральний директор ЮФ «Салком» Валерій ЛУКОМСЬКИЙ, даний спор носить виключно бізнесовий характер і не має якогось політичного підтексту.

«У будь-якому випадку, «1+1» цікавить КОЛОМОЙСЬКОГО як прибутковий бізнес, він всіляко зацікавлений в його розвитку і не висловлював намірів його перепродувати. Це він заявив і в своєму виступі під час судового засідання», - зазначила Н.КУЗНЄЦОВА.

Довідка УНІАН. І.КОЛОМОЙСЬКИЙ минулого року подав позов до Печерського районного суду про визнання права його власності на частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1” у розмірі 70%.

Він також просив зобов`язати відповідача внести зміни в засновницькі документи товариства дані про те, що він є учасником ТОВ "ТРК «Студія "1+1" і власником частки у розмірі 70%, а також зобов`язати Печерську районну в місті Києві держадміністрацію зареєструвати ці зміни в державному реєстрі. Проте згодом ці позовні вимоги були зняті.

Відповідачем у даній справі виступив почесний президент телеканалу “1+1” Олександр РОДНЯНСЬКИЙ.

З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Б.ФУКСМАН вели переговори про продаж прав, що їм належать І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол.

Закриття операції мало відбутися до вересня 2005 року. Проте вже у середині серпня корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME), фактично відкликала свою згоду на проведення вказаної транзакції.

Відповідно до засновницьких документів ТОВ "ТРК «Студія "1+1" 70% статутного капіталу належать О.РОДНЯНСЬКОМУ, а 30% іноземному підприємству «Інтер-медіа» (100% власником цього підприємства є німецька компанія «Innova Film Gmbh».)

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ “ТРК “Студія “1+1”.

Представники І.КОЛОМОЙСЬКОГО висловили припущення, що інша сторона оскаржить дане рішення суду в апеляційній інстанції.