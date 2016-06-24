В Одесі суд продовжив строк тримання під вартою 5 фігурантів справи про трагедію 2 травня

Як передає кореспондент УНІАН, на судовому засіданні на обговорення було поставлено питання про доцільність продовження строку тримання під вартою обвинувачених Сергія Долженкова, Євгена Мефьодова, Максима Сакауова, Сергія Корчинського та Владислава Романюка.

Представник обвинувачення аргументував необхідність продовження запобіжного заходу тим, що фігуранти, опинившись на волі, може втекти, а також чинити тиск на свідків.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участі проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле до наметового містечка сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На даний час у Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуватися під вартою (зокрема двоє росіян), у решти - інші запобіжні заходи.