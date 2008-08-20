Єхануров від польотів над Хрещатиком не відмовиться

13:10, 20 серпня 2008
Суспільство
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Тренувальний уже здійснили

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що літаки військової авіації візьмуть участь у параді військ на День Незалежності і пролетять над Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Ю.ЄХАНУРОВ сьогодні під час робочої поїздки до Севастополя.

«На сьогодні Міноборони вирішує деякі технічні питання щодо цього», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також повідомив, що сьогодні літаки та гелікоптери, які братимуть участь у параді, здійснили тренувальний політ над Києвом.

Як повідомляв УНІАН, під час підготовки параду у Києві представники столичної міськдержадміністрації і Міноборони обговорювали питання прольоту авіатехніки, однак КМДА не підтримувала цю пропозицію оборонного відомства і погодила військовий парад без прольоту літаків.

Сьогодні, 20 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про забезпечення безпеки громадян під час проведення параду військ на честь 17-ї річниці незалежності України”.

Згідно з документом, глава держави доручив Міноборони за участю КМДА вжити вичерпних заходів щодо безумовного забезпечення безпеки громадян під час проведення у Києві параду військ, підготовки до нього, зокрема практичних тренувань у районі його проведення, в тому числі під час прольотів 30 одиниць літальних апаратів ЗСУ.

Також Президент постановив заборонити демонстрацію технічних можливостей літальних апаратів під час підготовки (тренувань) та проведення параду.

 

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