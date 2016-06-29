Теракт у Стамбулі: в МЗС назвали ім'я загиблої українки
15:04, 29 червня 2016Суспільство
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Внаслідок вибуху в аеропорту імені Ататюрка загинула українка 1960 року народження, ще один громадянин України був поранений.
Українці приносять квіти до посольства Туреччини у Києві / УНІАН
Про це в ефірі каналу "112 Україна" повідомив генконсул України в Стамбулі Василь Боднар.
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"Її прізвище Лариса Цепакова, 1960 року народження", - сказав консул.
За попередньою інформацією, жінці в ногу потрапив осколок, вона померла від втрати крові.
Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, проте серед них було 13 іноземців.
Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
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