Теракт у Стамбулі: в МЗС назвали ім'я загиблої українки

Про це в ефірі каналу "112 Україна" повідомив генконсул України в Стамбулі Василь Боднар.

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"Її прізвище Лариса Цепакова, 1960 року народження", - сказав консул.

За попередньою інформацією, жінці в ногу потрапив осколок, вона померла від втрати крові.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, проте серед них було 13 іноземців.

Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".