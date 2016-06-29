Теракт у Стамбулі: серед жертв смертників було 13 іноземців

14:18, 29 червня 2016
Світ
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Внаслідок теракту постраждали 239 осіб.

REUTERS

В результаті трьох вибухів зі стріляниною у стамбульському аеропорту імені Ататюрка загинули 43 людини, з них 13 не були громадянами Туреччини. Про це в Twitter повідомляє Conflict News.

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За інформацією видання, жертвами теракту стали 5 громадян Саудівської Аравії, 2 – Іраку, і по одному Тунісу, Узбекистану, Китаю, Ірану, Йорданії та України.

Як повідомила у своєму Twitter журналістка ВВС, за словами місцевих чиновників, в результаті теракту постраждали 239 осіб.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 червня в міжнародному терміналі аеропорту Стамбула в результаті атаки смертників сталися два вибухи. Відповідальність за теракт узяло на себе угруповання "Ісламська держава".

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