Теракт у Стамбулі: серед жертв смертників було 13 іноземців
Внаслідок теракту постраждали 239 осіб.
В результаті трьох вибухів зі стріляниною у стамбульському аеропорту імені Ататюрка загинули 43 людини, з них 13 не були громадянами Туреччини. Про це в Twitter повідомляє Conflict News.
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За інформацією видання, жертвами теракту стали 5 громадян Саудівської Аравії, 2 – Іраку, і по одному Тунісу, Узбекистану, Китаю, Ірану, Йорданії та України.
Foreign Громадяни killed in #Istanbul attack:— Conflict News (@Conflicts) June 29, 2016
Saudi:5
Iraqi: 2
Tunisian: 1
Uzbek: 1
Chinese: 1
Iranian: 1
Ukrainian: 1
Jordanian:1
Як повідомила у своєму Twitter журналістка ВВС, за словами місцевих чиновників, в результаті теракту постраждали 239 осіб.
BREAKING: 41 dead, 239 injured in #Istanbul Ataturk airport attacks, says governor— Selin Girit (@selingirit) June 29, 2016
Як повідомляв УНІАН, увечері 28 червня в міжнародному терміналі аеропорту Стамбула в результаті атаки смертників сталися два вибухи. Відповідальність за теракт узяло на себе угруповання "Ісламська держава".