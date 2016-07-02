"Будемо боротися за наших хлопців": Лихоліт створює Національний комітет учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вийшовши з Печерського суду.

Лихоліт зазначив, що відчував сьогодні те, що «відчувають наші хлопці, які зараз сидять за ґратами». «Я вам оголошую: з цього дня є Національний комітет учасників АТО, які увійшли туди, батальйон «Айдар», батальйон «Азов», батальйон «Донбас», батальйон «Торнадо», - сказав він.

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«Айдарівець» наголосив, що ми будемо боротися за наших хлопців. Луценко сказав, що він у цьому допоможе.

Якщо хтось невинно засуджений, якщо комусь зроблено справи білими нитками шиті, він буде допомагати, зазначив Лихоліт і додав, що вони також домагатимуться входження депутатів до цього комітету.