Луценко прибув до суду поспілкуватися з Лихолітом: "айдарівець" розповів про несправедливість свого затримання

Як передає кореспондент УНІАН, Генпрокуратура підтримує подання про взяття Лихоліта на поруки.

У залі відбувалася велика штовханина.

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Народні депутати і представники добровольчих батальйонів вимагали, щоб половина присутніх в залі покинула її, тому що в залі не вистачало свіжого повітря.

Частина людей вийшла з залу. У коридорі та на сходах у будівлі суду чергує велика кількість правоохоронців в шоломах.

Лихоліт розповідав Луценко про несправедливість свого затримання та висловив позицію, що клопотання прокурорів про арешт на два місяці сфабриковане.

Як повідомляв УНІАН, активісти і народні депутати заблокували Печерський районний суд Києва на знак протесту проти арешту на 2 місяці Лихоліта.

Вони всю ніч провели в будівлі суду, не дозволяючи вивезти арештованого «айдарівця». За словами народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва, вимога протестувальників - військова прокуратура може просити суд змінити запобіжний захід для Лихоліта і випустити його з-під арешту.

Увечері у п'ятницю Печерський суд Києва на два місяці заарештував «айдарівця» Лихоліта. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах. Після цього в будівлі суду відбулися сутички.