НАБУ звинувачує екс-голову правління "Украгролізингу" та його батька в розтраті 115 мільйонів гривень
НАБУ направило до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт за фактом привласнення та розтрати колишнім головою правління національної акціонерної компанії "Украгролізинг" Миколою Шпаком та його батьком Василем Шпаком майна компанії на 114,9 мільйона гривень у 2009-2011 роках.
Про це повідомила прес-служба НАБУ.
«Детективами Національного антикорупційного бюро України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати та заволодіння майном національної акціонерної компанії «Украгролізинг» в розмірі 114,9 млн грн шляхом зловживання службовим становищем головою правління компанії», - йдеться в повідомленні.
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У НАБУ зазначили, що досудове розслідування було завершено 16 червня, сторона захисту вже ознайомлена з його матеріалами. Микола Шпак і його батько Василь Шпак звинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання своїм службовим становищем як виконавцем), при цьому син є виконавцем, а батько – організатором корупційної схеми.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що протягом 2009-2011 років за наполяганням Шпака-батька і за вказівкою Шпака-сина співробітники компанії «Украгролізинг» уклали 7 договорів закупівлі сільськогосподарської техніки за державні кошти у підприємства «Брацлав». Частина обладнання дійсно поставлялася на потреби підприємств-лізингоодержувачів, а частина була оформлена для надання законності безтоварними операціями і незаконній розтраті бюджетних коштів.
Надалі група осіб, не встановлених досудовим слідством, виготовила фінансово-господарські документи про передачу сільськогосподарського обладнання у фінансовий лізинг від «Украгролізингу» компанії «Новий двір». Фактично обладнання не передавалося, а сплачені за нього на рахунки компанії «Брацлав» бюджетні кошти були перераховані на рахунки підконтрольних організаторам корупційної схеми підприємств.
Матеріали даного кримінального провадження були передані НАБУ з Генеральної прокуратури України 13 травня 2016 року.
Довідка УНІАН. «Украгролізинг» продає сільськогосподарську техніку і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу. До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.