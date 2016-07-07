НАБУ звинувачує екс-голову правління "Украгролізингу" та його батька в розтраті 115 мільйонів гривень

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

«Детективами Національного антикорупційного бюро України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати та заволодіння майном національної акціонерної компанії «Украгролізинг» в розмірі 114,9 млн грн шляхом зловживання службовим становищем головою правління компанії», - йдеться в повідомленні.

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У НАБУ зазначили, що досудове розслідування було завершено 16 червня, сторона захисту вже ознайомлена з його матеріалами. Микола Шпак і його батько Василь Шпак звинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання своїм службовим становищем як виконавцем), при цьому син є виконавцем, а батько – організатором корупційної схеми.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що протягом 2009-2011 років за наполяганням Шпака-батька і за вказівкою Шпака-сина співробітники компанії «Украгролізинг» уклали 7 договорів закупівлі сільськогосподарської техніки за державні кошти у підприємства «Брацлав». Частина обладнання дійсно поставлялася на потреби підприємств-лізингоодержувачів, а частина була оформлена для надання законності безтоварними операціями і незаконній розтраті бюджетних коштів.

Надалі група осіб, не встановлених досудовим слідством, виготовила фінансово-господарські документи про передачу сільськогосподарського обладнання у фінансовий лізинг від «Украгролізингу» компанії «Новий двір». Фактично обладнання не передавалося, а сплачені за нього на рахунки компанії «Брацлав» бюджетні кошти були перераховані на рахунки підконтрольних організаторам корупційної схеми підприємств.

Матеріали даного кримінального провадження були передані НАБУ з Генеральної прокуратури України 13 травня 2016 року.

Довідка УНІАН. «Украгролізинг» продає сільськогосподарську техніку і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу. До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.