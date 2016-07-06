Екс-нардепа Крючкова оголосили в розшук у зв'язку зі справою "Запоріжжяобленерго" - НАБУ

У НАБУ повідомили, що крючков оголошений в розшук / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

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«Зараз час Крючков оголошений у розшук», - сказав Ситник і додав, що складене повідомлення про підозру.

Пізніше Ситник також додав, що «справа стосується «Запоріжжяобленерго». Це перша справа, яка була зареєстровано, і там з державної власності було виведено 356 мільйонів через приватну структуру».

«Зараз на більш ніж 100 мільйонів накладено арешт», - сказав він.

Директор НАБУ також додав, що керівнику цієї приватної структури і колишньому керівнику ВАТ «Запоріжжяобленерго» оголошено підозру.

Довідка УНІАН. Дмитро Крючков обирався народним депутатом V скликання від «Блоку Юлії Тимошенко» - партій «ВО «Батьківщина» і Українська соціал-демократична партія.

Був членом Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.