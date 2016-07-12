Рада у першому читанні ухвалила законопроект про створення бази даних ДНК військових

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 253 народних депутата із 333 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" пропонується доповнити статтею 11-1 "Гарантії встановлення особи військовослужбовця". Згідно з нею, з метою гарантованого встановлення особи військовослужбовця держава створює базу даних ДНК (дезоксирибонуклеїнових кислот) військовослужбовців.

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Отримання зразків ДНК відбувається за згодою особи, яка вступає на військову службу. Уповноважений орган зобов’язаний надати можливість такій особі здати за допомогою неінвазивних методів біологічні зразки матеріалу, що містять ДНК цієї особи.

Встановлення особи військовослужбовця, у тому числі із застосуванням методів генетичної ідентифікації, є обов’язком держави.

У разі неможливості встановлення особи військовослужбовця звичайними методами (зокрема, за даними патологоанатомічної експертизи, шляхом впізнання), уповноважена особа використовує результати наступних методів ідентифікації: аналіз ДНК військовослужбовця щодо відповідності наданим ним до бази даних ДНК зразкам; аналіз ДНК військовослужбовця щодо відповідності зразкам, наданим біологічними родичами загиблого.

Методи генетичної ідентифікації (аналіз ДНК) можуть бути застосовані у таких випадках: військовослужбовці не можуть надати відомості для ідентифікації особи; військовослужбовці зазнали тілесних ушкоджень, що не дозволяють розпізнати особу; військовослужбовці загинули; у інших випадках, що унеможливлюють встановлення особи звичайними методами.

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В Законі "Про військовий обов’язок і військову службу" пропонується встановити, що громадяни України, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, за їхньою згодою надають зразки ДНК до бази даних ДНК. Порядок її створення та надання зразків ДНК встановлює Кабінет міністрів України.