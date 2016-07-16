У Болгарії в аеропорту "застрягли" 150 українців, авіаперевізнику пригрозили "жорсткими заходами"

Про цю ситуацію стало відомо з повідомлень у Facebook.

Згідно з офіційною інформацією від туроператора JOINUP і перевізника YanAir, борт, на якому громадяни повинні були дістатися до Києва, нібито зламався, і до Болгарії була терміново направлена ремонтна бригада, щоб усунути неполадки.

"Потім надійшла інформація, що літак ремонту не підлягає і на порятунок відправлено з Жулян ще один літак. Разом рейс YE 5664, який повинен був перевезти людей о 9:30, затримується на 20 годин", - наголошується у повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що частина пасажирів змогла вилетіти з Болгарії вдень 16 липня, а тим, хто залишився, "сказали чекати".

У свою чергу заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк повідомив, що керівництво YanAir в аеропорту "Бориспіль" надало офіційний коментар щодо ситуації.

"Літак, який базується в Бургасі, поки ремонтують, це у першу чергу пов'язано з метою забезпечення безпеки пасажирів. Замість нього частину пасажирів вранці 16 липня доставили в "Бориспіль" іншим бортом. Інші пасажири повинні бути доставлені найближчим часом. Ситуація перебуває на контролі у керівництва МІУ і Державіаслужби", - заявив Лавренюк, додавши, що щодо керівництва авіакомпанії YanAir "буде вжито жорстких заходів реагування".