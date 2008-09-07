На фестивалі «Кіно-Ялта 2008» роздали золоті яблука

Головний приз на VIII фестивалі продюсерського кіно України і Росії «Кіно-Ялта» – «Велике Золоте яблуко» – завоював фільм Оксани БИЧКОВОЪ «Плюс один» (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-центр фестивалю.

Приз «Золоте яблуко» «За найкращу режисерську роботу» журі «Кіно-Ялти 2008» вручило режисеру Роману БАЛАЯНУ за картину «Райські птахи» (Україна).

«Золоте яблуко» за найкраще виконання жіночої ролі дісталося актрисі Мадлен ДЖАБРАЇЛОВІЙ — виконавиці ролі в російській картині «Плюс один».

«Золоте яблуко» «За найкращу чоловічу роль» одержав актор Гоша КУЦЕНКО за роль у фільмі «13 місяців» (Україна).

Спеціальний приз — «За вірність професії» — організаційний комітет і дирекція фестивалю «Кіно-Ялта» вручили режисеру Станіславу ГОВОРУХІНУ.

Як повідомляв УНІАН, 2-6 вересня в Ялті проходив VIII Міжнародний фестиваль продюсерського кіно Росії та України «Кіно-Ялта». На фестивалі були представлені фільми конкурсної і позаконкурсної програм. У конкурсній програмі брали участь по 4 фільми від Росії і України. Журі фестивалю очолював режисер Павло ЧУХРАЙ. Гала-покази фільмів позаконкурсної програми проходили для широкої аудиторії просто неба на набережній Ялти. Під час «Кіно-Ялти» також був представлений фестиваль «Забуте кіно» - показано кілька фільмів радянського періоду, які могли б претендувати на актуальність і в наші дні.

Організатором кінофестивалю вже кілька років є компанія «Інтерфест» (Москва).