ГУБОЗ узяв російських кримінальних авторитетів на кримському пляжі

В результаті спецоперації працівників Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУМВС у Криму було затримано двох громадян Російської Федерації, які перебували у міждержавному розшуку за здирництво та низку інших тяжких злочинів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ГУБОЗу Олена МЕЛЬНИК, на пляжі в Феодосії міліціонери затримали злодія в законі на прізвисько “Вася-бандит” та лідера організованого злочинного угруповання на прізвисько “Едик”.

Зловмисники відпочивали і планували покататися на моторних човнах. Поява правоохоронців була для них повною несподіванкою, і тому вони навіть не змогли чинити спротив.

За оперативною інформацією ГУБОЗу, “Вася-бандит” та “Едик” переховувалися від російського правосуддя на території України протягом трьох місяців.

Наразі вони перебувають під вартою. Завтра 8 вересня, Феодосійський суд розглядатиме питання щодо обрання для затриманих міри запобіжного заходу.