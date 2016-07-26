У Росії за "спробу теракту" на шість років засудили кримчанина

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок відносно кримчанина Філатова, якого підконтрольна Росії «прокуратура» окупованого Криму називає бійцем батальйону «Азов», повідомляє «Крим.Реалії».

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«На підставі поданих прокуратурою доказів він був визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 (замах на терористичний акт), ч. 1 ст. 223 (незаконне виготовлення вибухового пристрою), ч. 1 ст. 222 (незаконні зберігання, перевезення і носіння вибухових пристроїв), ч. 2 ст. 167 (пошкодження чужого майна з заподіянням значної шкоди шляхом підпалу) КК Російської Федерації», – йдеться в повідомленні кримської прокуратури.

У відомстві зазначили, що Філатов в квітні 2014 року «з метою дестабілізації міжнаціональних відносин підпалив будівлю мечеті «Чукурча» в Сімферополі, після чого, в серпні цього року, використовуючи саморобний вибуховий пристрій, спробував вчинити терористичний акт біля будівлі "прокуратури республіки"».

Філатов, згідно з рішенням суду, буде відбувати термін в колонії суворого режиму.

У Цивільному корпусі «Азов» поки не підтвердили членство Філатова, якого затримали в анексованому Росією Криму, в цьому об'єднанні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».