Андрій Мацола розповів про одне з найулюбленіших місць в Україні

На відео з висоти 500 метрів видно Свіржський замок на території Львівської області, «візитну картку» Карпат — озеро Синевир, а також мальовничі українські поля та степи.

У відео-сюжеті мандрівник Дмитро Комаров зізнався, що його надихають безкрайні простори українських степів, а телеведуча «ТСН» Лідія Таран розповіла, якою вона бачить нашу країну:

«Україна – це любов, якою щедро обдаровує нас природа».

Засновник «Першої приватної броварні» Андрій Мацола відзначив майстерність народних умільців і мужність українців: «Україна, яку бачу я, – це край майстрів та героїв, земля мужності та мудрості».

Поза кадром український бізнесмен поділився історією про одне зі своїх найулюбленіших місць в Україні:

«В моїх улюблених Карпатах є місце, куди я обов’язково заїжджаю кожного разу, коли по роботі чи з сім’єю буваю на Івано-Франківщині. Це обитель українського православ’я XIII ст. — Манявський скит. Він не надто популярний серед туристів, хоча й даремно, проте добре відомий серед паломників — місце це непросте, за віки воно намолене сотнями тисяч людей».

Андрій Мацола розповів, що скит – аскетичне місце, де прийнято вести відокремлений від усього світу спосіб життя, проводити час у молитвах та роздумах про Бога, а ще займатися ремеслами. Він каже, що сьогодні Манявський скит все частіше називають «Українським Афоном», адже він був і залишається бастіоном православної віри українців, віри Володимирового хрещення, віри наших прадідів.

Нагадаємо, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» – партнерський проект «Першої приватної броварні» і каналу «1+1», в якому показані урбаністичні та природні пейзажі України, зняті з висоти 500 метрів в різні пори року. Часто це місця, зазвичай, недоступні для людських очей. Телеглядачі дізнаються маловідомі факти про Україну, про природні багатства, індустріальну спадщину і про людей, які живуть в країні. Відео-сюжети транслюватимуться протягом року і завершаться до 25-ї річниці незалежності України. Також до цього часу можна буде побачити результати спільної діяльності українців, «Першої приватної броварні» та каналу «1+1» – масштабну тревел-мапу країни.

За додатковою інформацією звертайтесь до Марії Пальчук, PR-менеджера 1+1, +38 044 490 0101; +38 (67) 332 79 49.M.palchuk@1plus1.tv www.1plus1.ua