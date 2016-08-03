Порошенко підписав закон про соцзахист членів сімей учасників АТО
Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» щодо соціального захисту членів сімей учасників антитерористичної операції», прийнятий Верховною Радою України 14 липня.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України, цей закон спрямований на поліпшення соціального захисту родин учасників АТО.
Зокрема, законом вносяться зміни до статей 1 та 4 закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям» щодо не включення до сукупного доходу сім’ї, яка претендує на отримання такого виду державної соціальної допомоги, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і навчального складу, які беруть безпосередню участь в АТО на час її проведення.
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Законом встановлено, що до заяви про надання державної соціальної допомоги додається довідка встановленої форми про безпосередню участь особи у АТО.
Реалізація закону дозволить покращити матеріальне становище малозабезпечених сімей, члени яких беруть участь у АТО, наголошується у повідомленнні.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.