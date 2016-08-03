Порошенко підписав закон про соцзахист членів сімей учасників АТО

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України, цей закон спрямований на поліпшення соціального захисту родин учасників АТО.

Зокрема, законом вносяться зміни до статей 1 та 4 закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям» щодо не включення до сукупного доходу сім’ї, яка претендує на отримання такого виду державної соціальної допомоги, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і навчального складу, які беруть безпосередню участь в АТО на час її проведення.

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Законом встановлено, що до заяви про надання державної соціальної допомоги додається довідка встановленої форми про безпосередню участь особи у АТО.

Реалізація закону дозволить покращити матеріальне становище малозабезпечених сімей, члени яких беруть участь у АТО, наголошується у повідомленнні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.