Хто винен у розвалі коаліції (опитування)

71,1% українських громадян вважають, що нинішня Верховна Рада за рік своєї роботи не принесла користі державі й народу і не вирішила проблем, важливих для суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН результати соціологічного опитування “Думка суспільства про долю парламенту”, що провів Національний інститут стратегічних досліджень.

За словами директора Національного інституту стратегічних досліджень Юрія РУБАНА, особливе розчарування серед опитаних викликала ситуація навколо демократичної коаліції у Верховній Раді: кожні двоє з трьох її колишніх прихильників змінили своє ставлення до парламентської більшості з позитивного на негативне.

Також, як засвідчило опитування, 22,7% населення покладають відповідальність за розвал демократичної коаліції на Блок Юлії Тимошенко, і 18,6% на фракцію “Наша України – Народна самооборона”.

У зв’язку з цим, за оцінками Ю.РУБАНА, половина респондентів негативно ставляться до утворення коаліції у складі БЮТ і Партії регіонів.

Говорячи про перспективі і можливість формування нової коаліції представниками БЮТ, Блоку Литвина і НУ-НС, Ю.РУБАН зазначив, що такий формат був би вигідним насамперед для уряду України, адже забезпечить прийняття законодавчих рішень, необхідних для ефективної реалізації урядової політики.

Опитування проводилося 8-13 вересня за квотною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Опитано 2011 респондентів в усіх областях України, АР Крим та м. Києві. Похибка вибірки становить 2,3%.