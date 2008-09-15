Для покращення ситуації у київському метро знайшли 5-6 варіантів

На сьогодні намічено 5-6 підходів для покращення ситуації у Київському метрополітені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова робочої групи з вивчення ситуації з транспортом у столиці Олександр ЗІНЧЕНКО.

Робоча група провела виїзну нараду у Київському метрополітені. Впродовж п’яти годин депутати Київради вивчали стан підприємства.

«Метрополітен може сьогодні виконувати своє завдання по перевезенню пасажирів, але ресурси критичні», - зазначив О.ЗІНЧЕНКО. Він додав, що на согодні намічено 5-6 підходів для покращення ситуації у метро, зокрема, управлінню цінової політики КМДА доручено переглянути тарифи на розміщення реклами та торгівельних точок у найстисліші терміни. Як зазначив О.ЗІНЧЕНКО ці тарифи значно зростуть.

На засіданні робочої групи обговорювались диференційовані тарифи на проїзд для киян і приїжджих, про які нещодавно говорив міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Щоденно метрополітеном користуються 2,1 млн. пасажирів, майже 800 тисяч з них не кияни. Вони не враховані у соціальних навантаженнях міста. На таку кількість людей не виділяють преференцій з держбюджету, тому тут треба змінювати підходи» - вважає О.ЗІНЧЕНКО.

За його словами, диференційовані тарифи можна впровадити разом із соціальними картками киянина. На думку О.ЗІНЧЕНКА, це буде зроблено щонайшвидше через шість місяців.