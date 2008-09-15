СБУ порушила "кокаїнову справу"

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом вилучення на іноземному кораблі в одеському порту 11 кілограмів кокаїну.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, справу порушено за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних та психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Співробітниками Служби безпеки у взаємодії з працівниками Південної регіональної митниці та Державної прикордонної служби України у результаті спецоперації вилучено з незаконного міжнародного обігу наркотичних засобів понад 11 кг кокаїну.

14 вересня цього року в Одеському морському торгівельному порту під час огляду судна Amfitrite 1, що прибуло з однієї з латиноамериканських країн в Україну, у схованці, обладнаній у машинному відділенні, правоохоронці виявили пакети з порошком коричневого кольору. Експертами встановлено, що в пакетах міститься наркотична речовина - кокаїн.

У результаті тісного співробітництва правоохоронних органів одеського регіону з незаконного обороту вилучено велику партію особливо небезпечного наркотику, вартість якої за цінами “чорного ринку” становить більш як 1 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби України, основним вантажем на кораблі Amfitrite 1під прапором Панами, який прямував за маршрутом Болівар (Еквадор) – Сеута (Іспанія) – Одеса, було зазначено 4627 тонн бананів.