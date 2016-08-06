Місія ОБСЄ: джип Плотницького підірвали саморобним пристроєм, закладеним біля ліхтарного стовпа
Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в відвідали місце сьогоднішнього вибуху в Луганську, в результаті якого був важко поранений лідер терористичної організації "ЛНР" Ігор Плотницький.
Про це йдеться в повідомленні СММ.
Зазначається, що представники місії о 7:51 почули вибух, перебуваючи приблизно в 3,9 кілометра від нього.
Вони виїхали на перетин вулиць Карпінського і Ватутіна, однак місце події вже було оточене так званою "поліцією ЛНР".
З відстані 15-30 метрів представники СММ оцінили, що вибух, ймовірно, був викликаний саморобним вибуховим пристроєм потужністю близько 1 кілограма вибухівки.
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Як зазначає місія ОБСЄ, вибухівка була закладена біля або навіть всередині стовпа вуличного освітлення. Підірваний джип марки Toyota Land Cruiser Prado стояв на узбіччі приблизно в двох метрах від нього.
Представники "поліції ЛНР" повідомили, що в результаті вибуху було два постраждалих, але не повідомили нічого про них.
При цьому представники місії отримали підтвердження від одного з лідерів "ЛНР" та представника на переговорах у Мінську В'ячеслава Дейнега, що мова йде про Плотницького, однак той у результаті інциденту "знаходиться в поганому стані і не може приймати відвідувачів".
СММ запевняє, що буде відслідковувати цю ситуацію і спостерігати за подальшим розвитком подій.