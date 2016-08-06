Місія ОБСЄ: джип Плотницького підірвали саморобним пристроєм, закладеним біля ліхтарного стовпа

Про це йдеться в повідомленні СММ.

Зазначається, що представники місії о 7:51 почули вибух, перебуваючи приблизно в 3,9 кілометра від нього.

Вони виїхали на перетин вулиць Карпінського і Ватутіна, однак місце події вже було оточене так званою "поліцією ЛНР".

З відстані 15-30 метрів представники СММ оцінили, що вибух, ймовірно, був викликаний саморобним вибуховим пристроєм потужністю близько 1 кілограма вибухівки.

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Як зазначає місія ОБСЄ, вибухівка була закладена біля або навіть всередині стовпа вуличного освітлення. Підірваний джип марки Toyota Land Cruiser Prado стояв на узбіччі приблизно в двох метрах від нього.

Представники "поліції ЛНР" повідомили, що в результаті вибуху було два постраждалих, але не повідомили нічого про них.

При цьому представники місії отримали підтвердження від одного з лідерів "ЛНР" та представника на переговорах у Мінську В'ячеслава Дейнега, що мова йде про Плотницького, однак той у результаті інциденту "знаходиться в поганому стані і не може приймати відвідувачів".

СММ запевняє, що буде відслідковувати цю ситуацію і спостерігати за подальшим розвитком подій.