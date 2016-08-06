"Стан стабільний, характер донбаський": Захарченко озвучив свою теорію замаху на Плотницького
Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко вважає замах на главу "ЛНР" Ігоря Плотницького підтвердженням того, що Україна готується до бойових дій.
Про це пише один з інформаційних ресурсів бойовиків.
"Захарченко відвідав свого колегу в лікарні", - йдеться в повідомленні.
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"Те, що Україна готується до початку бойових дій - це правда, і сьогоднішня подія, в якій постраждали й з охорони хлопці, і сам Ігор, - це зайве тому підтвердження", - сказав Захарченко.
"Стан стабільний. Впевнений, що він вибереться, характер у нього донбаський", - заявив ватажок "ДНР".
Разом з тим, представник так званої "народної міліції ЛНР" Андрій Марочко на брифінгу в суботу заявив, що до замаху на Плотницького мають відношення диверсанти СБУ, які пройшли підготовку в Сєвєродонецьку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов повідомив, що Плотницький знаходиться в лікарні у важкому стані через підрив автомобіля.
За повідомленням російських ЗМІ, вибух стався вранці в Луганську. Пізніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив інформацію про замах Плотницького.
У бойовиків поспішили покласти відповідальність на "українських диверсантів", проте прес-секретар Адміністрації президента Олександр Мотузяник заявив в ході сьогоднішнього брифінгу, що українська сторона не причетна до замаху на Плотницького.