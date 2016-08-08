"Визнати екстремістським": YouTube заблокував відео з комбатом "Правого сектора" на вимогу Роскомнагляду

Про це повідомляє "Детектор М" з посиланням на сайт «Накипело».

Офіційне повідомлення про це від YouTube надійшло на пошту редакції 2 серпня.

«Компанія YouTube отримала повідомлення від служби Роскомнагляду (Федеральна служба з нагляду у сфері масових комунікацій і зв'язку) про те, що деякі матеріали на Вашому сайті порушують Федеральний закон Російської Федерації «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації N149-ФЗ». Зазначений URL був доданий в список заборонених матеріалів», - повідомив ресурс.

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При цьому в листі не значилися будь-які згадки або посилання на судові рішення, які підкріплювали б прохання відомства РФ.

Відео, яке російське відомство визнало екстремістським, розповідає про комбата Добровольчого українського корпусу «Правого сектора» з позивним «Чорний», про його діяльніть в батальйоні і про хід війни на Донбасі.

Нагадаємо, Федеральна служба з нагляду в сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій РФ (Роскомнагляд) внесла у чорний список сторінки з електронної бібліотеки Wikiteka, яка є дочірнім підприємством Wikipedia.