Роскомнагляд обіцяє взятися за Pokemon Go, як тільки та з'явиться в РФ

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Известия".

"У той момент, коли Росія буде відкрита для гри Pokemon Go, ми, безумовно, проаналізуємо угоду для користувачів з РФ. Зробимо висновки, чи обробляються персональні дані і в якому обсязі. Якщо обробляються, то ми зв'яжемося з компанією-власником ігри і вступимо з нею в діалог з приводу виконання законодавства Росії", - сказав Жаров.

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У той же час він зазначив, що "не думає, що розробники цієї гри переслідували якісь шпигунські цілі з приводу оновлення карт місцевості, збору баз даних і так далі".

"Думаю, основне їх завдання — заробити гроші. І як показує відкрита інформація, гроші вони заробляють, і чималі", - зазначив глава Роскомнагляду.