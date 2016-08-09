"Квартал 95" обзавівся власним телеканалом

Про це сьогодні на презентації каналу оголосили генеральний директор «1+1 Медіа» Олександр Ткаченко і художній керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський.

Повідомляється, що «Квартал ТВ» буде орієнтований на широку сімейну аудиторію по всій Україні. Телеканал буде працювати цілодобово 7 днів на тиждень без перерв на рекламу.

Основний заклик телеканалу до глядачів на етапі запуску звучить «Налаштуйся на гумор, а програмна сітка каналу сформована з проектів студії «Квартал 95» - телевізійних розважальних шоу, кінокомедій, повнометражних фільмів, серіалів, анімаційних продуктів та спецпроектів. Зокрема, тут будуть транслюватися вже відомі програми «Вечірній Квартал», «Ліга сміху», «Вечірній Київ», «Країна У», «Чисто News», «Розсміши коміка», серіали «Свати», «Слуга народу», «Родичі» і багато інших.

Крім того, у планах каналу виробництво ексклюзивного продукту, а також закупівля продукту, який відповідає жанровим наповненням каналу.

Зона мовлення каналу «Квартал ТВ» через супутник АМОС 2 охоплює майже всю територію Європи, окрім Іспанії, Португалії, західної частини Франції, Норвегії, північної частини Швеції, північно-західної частини Великобританії. Також скоро канал буде доступний в мережах провайдерів і DTH-платформи Viasat.

При цьому менеджмент «Квартал ТБ» обіцяє, що канал в майбутньому буде доступний для всіх глядачів у нашій країні, так як "система ціноутворення буде дуже гнучкою, сформованої з урахуванням економічних реалій".