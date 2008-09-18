Харківську міліцію підтягують до будинку міськради

Керівник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ видав розпорядження про додаткові заходи охорони громадського порядку біля будинку Харківської міськради на площі Конституції.

Як повідомила УНІАН у начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, зокрема, введено цілодобовий маршрут охорони громадського порядку по периметру будинку міськради. До будинку також наближено наряди, які несуть службу у цій зоні.

За її словами, сьогодні вночі невідомими було розбито вікно на другjму поверсі будівлі Харківської міськради. Як зауважила Л.ВОЛКОВА, сигнал про подію надійшов близько 8-ї години ранку від технічних працівників міської ради.