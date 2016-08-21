ДПСУ: Російський громадський діяч попросив політичного притулку в Україні

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України (ДПСУ), не розголошуючи персональні дані росіянина.

«Росіянин є відомим письменником та громадським діячем, який займався активною протестною діяльністю по відношенню до існуючого в Росії політичного режиму Путіна», - сказано у повідомленні.

На даний момент громадянина Росії прикордонники передали до міграційної служби.

Як повідомляв УНІАН, у червні на кордоні з Білоруссю громадянин РФ, який є уродженцем Дагестану, попросив статус біженця в Україні через релігійні переслідування в Росії.