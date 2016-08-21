ДПСУ: Російський громадський діяч попросив політичного притулку в Україні
14:33, 21 серпня 2016Суспільство
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Російський громадський діяч та письменник під час проходження українсько-білоруського кордону звернувся до прикордонників Чернігівського загону із проханням надати статус біженця на території України у зв’язку з політичним переслідуванням в Росії.
На даний момент громадянина Росії прикордонники передали в міграційну службу / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України (ДПСУ), не розголошуючи персональні дані росіянина.
«Росіянин є відомим письменником та громадським діячем, який займався активною протестною діяльністю по відношенню до існуючого в Росії політичного режиму Путіна», - сказано у повідомленні.
На даний момент громадянина Росії прикордонники передали до міграційної служби.
Як повідомляв УНІАН, у червні на кордоні з Білоруссю громадянин РФ, який є уродженцем Дагестану, попросив статус біженця в Україні через релігійні переслідування в Росії.
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