Уродженець Дагестану попросив статус біженця в Україні через релігійні переслідування у РФ

Як йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби, учора в міжнародний пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, прибув громадян Росії, уродженець Дагестану.

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"Під час проведення прикордонного контролю росіянин звернувся до прикордонників Чернігівського загону із заявою щодо надання йому статусу біженця в Україні. З’ясувалося, що стосовно цього громадянина на батьківщині вже багато років, з причини його релігійних переконань, здійснюється переслідування з боку органів ФСБ і МВС РФ", - йдеться у повідомленні.

У прикордонній службі додали, що після проведення фільтраційно-перевірочних заходів громадянина Росії пропустили в Україну та передали до міграційної служби для проходження процедури набуття статусу біженця.