Порошенко: 75% української армії є контрактною

12:59, 24 серпня 2016
Суспільство
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Президент Петро Порошенко заявляє, що з січня у Збройні сили України прийшли служити більше 46 тисяч контрактників, до кінця року очікується ще більше 20 тисяч.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України.

"Цього року пріоритетом стало формування професійної контрактної армії. У середньому щомісяця до лав Збройних сил вступають до 6 тисяч військовослужбовців-контрактників. Всього з січня в армію прийшли вже понад 46 тисяч, а до кінця року ми очікуємо ще 20 тисяч. Переважна більшість з них укладають довгострокові угоди. І станом на сьогоднішній день 75% української армії є контрактною", - підкреслив Порошенко.

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Порошенко також заявив, що військовий резерв України складає 80 тис. чоловіків і жінок.

"Продовжується формування військового резерву. В даний час він вже становить понад 80 тисяч чоловіків і жінок. Добре підготовлених воїнів і з великим військовим досвідом", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що за більш ніж два роки війни загинули 2504 українських воїна

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