Голову Липовецької РДА Вінничини затримали під час отримання $4 тисяч хабара
15:46, 26 серпня 2016Суспільство
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У Вінницькій області затримано голову Липовецької районної державної адміністрації під час отримання майже 4 тисяч доларів неправомірної вигоди.
Голову Липовецької РДА затримали на хабарі / Ілюстрація УНІАН
Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, підозрюваного затримали сьогодні вранці.
У відомстві пояснили, що чиновник вимагав та отримав у приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 3,9 тисячі доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 26 га.
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На даний час проводяться першочергові слідчі дії для повного, всебічного та об’єктивного встановлення обставин події.
Згідно з даними сайту Липовецької райадміністрації, її очолює Іван Демихін.
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