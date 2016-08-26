Голову Липовецької РДА Вінничини затримали під час отримання $4 тисяч хабара

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, підозрюваного затримали сьогодні вранці.

У відомстві пояснили, що чиновник вимагав та отримав у приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 3,9 тисячі доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 26 га.

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На даний час проводяться першочергові слідчі дії для повного, всебічного та об’єктивного встановлення обставин події.

Згідно з даними сайту Липовецької райадміністрації, її очолює Іван Демихін.