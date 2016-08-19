Мера Ромен затримали на хабарі

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Ці кошти мер міста вимагав та отримав від регіонального менеджера одного з товариств за надання дозволу на будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування комп’ютерних та кабельних мереж на території міста Ромни», - йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, спочатку мер отримав 10 тисяч гривень за внесення даного питання на розгляд виконавчого комітету Роменської міської ради.

Під час одержання другої частини в розмірі 40 тисяч гривень його затримали правоохоронні органи.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовій особі про підозру за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі), обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Роменським міським головою є Сергій Салатун.