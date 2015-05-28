Кернес: В замаху на моє життя стирчать вуха Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес заявив сьогодні під час засідання Київського районного суду Полтави, де розглядається його справа.

Кернес також сказав, що Аваков використовує пресу для тиску на нього.

"Аваков непрофесійний керівник і ним рухає помста. У Харкові міліція також переслідує. В замаху на мене стирчать вуха Авакова. Він звик ображати в Facebook людей і тим самим порушувати закон", - сказав Кернес.

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Також під час засідання адвокат Кернеса попросила відвести одного з прокурорів звинувачення - Ганілова, оскільки, на думку адвоката, прокурор необ'єктивний і перешкоджав досудовому розслідуванню.

Суддя не задовольнив відведення прокурора, оскільки вважає, що адвокати не надали доказів.

Як повідомляв УНІАН, міського голову Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Сміцький) підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.