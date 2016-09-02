На кордоні з Білоруссю затримали контрабандиста з тонною сала

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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«Порушника, який їхав на підводі, прикордонний наряд затримав за кілька десятків метрів від державного кордону. Під час перевірки прикордонники виявили 18 мішків з салом, яке житель населеного пункту Тур мав намір доправити до сусідньої країни», - йдеться в повідомленні.

Вантаж вилучили, а стосовно затриманого «їздового» склали документи адміністративного провадження, зазначили у ДПСУ.