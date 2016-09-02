На кордоні з Білоруссю затримали контрабандиста з тонною сала
15:10, 02 вересня 2016Суспільство
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Українця, який намагався незаконно перемістити до Білорусі близько тонни сала, зупинили сьогодні вранці прикордонники Луцького загону.
Прикордонники затримали контрабандиста з тонною сала / dpsu.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
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«Порушника, який їхав на підводі, прикордонний наряд затримав за кілька десятків метрів від державного кордону. Під час перевірки прикордонники виявили 18 мішків з салом, яке житель населеного пункту Тур мав намір доправити до сусідньої країни», - йдеться в повідомленні.
Вантаж вилучили, а стосовно затриманого «їздового» склали документи адміністративного провадження, зазначили у ДПСУ.
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