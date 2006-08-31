Київський суд звільнив російського кримінального авторитета

Печерський районний суд Києва 30 серпня звільнив з-під варти громадянина Росії Султанбека АЙДАМИРОВА, відомого у кримінальних колах як “Султан”.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Як зазначив співрозмовник агентства, Печерський районний суд звільнив «Султана» на підставі клопотання його адвокатів, які надали докази того, що С.АЙДАМИРОВ є громадянином України і тому не може бути екстрадований до Російської Федерації.

Водночас, за даними джерела, співробітники УБОЗу Одеської області, де в слідчому ізоляторі перебував “Султан”, відразу після звільнення цього громадянина з-під варти знову затримали його - на три доби за підозрою у скоєнні злочину.

Як повідомляв УНІАН, уродженець Грозненського району (РФ) С.АЙДАМИРОВ був затриманий 1 серпня цього року в Одеській області працівниками міліції, оскільки розшукувався російськими правоохоронцями за скоєння особливо небезпечних злочинів на території РФ.

Зокрема, за рішенням одного з районних судів Москви, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за організацію викрадення віце-президента Національної асоціації професійного гольфу. "За його життя зловмисник вимагав і одержав 1,5 млн. дол. Платіжне доручення про перерахування грошей потерпілий підписав під дулом пістолета ", - зазначали у Департаменті зі зв`язків із громадськістю МВС.

За скоєні в Росії злочини С.АЙДАМИРОВУ загрожує до 15 років позбавлення волі. В Україні зловмисник намагався переховуватися, використовуючи 4 фіктивні паспорти. Під час затримання у С.АЙДАМИРОВА було вилучене підроблене посвідчення полковника української розвідки.