У Румунії українські дослідники знімають фільм про святого Паїсія Величковського

Як повідомляють організатори науково-дослідної експедиції БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон" після того, як преподобний Паїсій покинув Святу Гору, він прожив у Молдовлахії (територія нинішньої Румунії,- Ред.), близько 30 років, де "повною мірою реалізував всі основи "Добротолюбія" і кіновійного (общежительного) чернецтва".

"За кілька днів проведення зйомок ми плануємо отримати максимум матеріалу в монастирях, скитах і всіх тих місцях, які розкажуть про життя Преподобного Паїсія, адже ця країна стала для нього другою духовною батьківщиною", – розповів засновник фонду Дмитро Ворона.

Також він звернув увагу на те, що святий Паїсій організував перекладацьку школу, завдяки якій з'явилися переклади багатьох святих отців на слов'янську та румунську мови.

"Паїсій Величковський максимальну увагу приділяв внутрішньому устрою душі кожного ченця. Щодня він ділився з учнями своїм чернечим досвідом, вів повчальні молитовні бесіди, читав і коментував твори святих отців. Преподобний Паїсій коригував старі слов'янські переклади святоотецьких писань і перекладав деякі з них з давньогрецької мови", - зазначив Дмитро Ворона.

Як повідомлялося раніше, в червні цього року на Афоні, неподалік від монастиря Пантократор, групою дослідників БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» була знайдена келія XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець преподобний Паїсій Величковський.

Перший етап зйомок документального фільму про преподобного Паїсія Величковського проходив на Афоні в монастирях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а також в Іллінському скиту.

Як повідомили дослідники Афону, фільм про святого і про його роль в історії світового Православ'я вийде вже наприкінці осені.

Преподобний Паїсій Величковський - уродженець Полтави, православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні та в Молдові. Преподобний Паїсій відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови, зокрема він перевів на церковно-слов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян.