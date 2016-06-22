На Афоні знайдено келію XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець преподобний Паїсій Величковський
На Афоні недалеко від монастиря Пантократор знайдена келія XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець преподобний Паїсій Величковський.
Про це повідомляють організатори науково-дослідної експедиції БФ «Православна спадщина України на Святій Горі Афон».
«Нашій дослідницькій групі вдалося відшукати на Афоні місце розташування святині, яка має величезне значення для історичної спадщини українського народу. У середині XVIII століття наш співвітчизник Паїсій Величковський, який вніс величезний внесок в історію всього православ'я, саме тут прийняв чернечий постриг. Про існування келії святих рівноапостольних Костянтина і Олени відомо з житія Паїсія Величковського. Сьогодні ми вивчаємо, якою була келія при преподобному Паїсії Величковському – її зовнішній вигляд, оздоблення», - розповів засновник фонду Дмитро Ворона.
За його словами, пошуки святині були необхідні для зйомок історично-документального фільму про Афоні.
Також він зазначив, що це вже не перше відкриття на Афоні, пов'язане з історичною спадщиною України.«Про те, що це келія святих рівноапостольних Костянтина і Олени, свідчать документи монастиря Пантократор: ктиторські записи (1697 р.), документи за борговими зобов'язаннями (1779 і 1797 рр.). На жаль, до наших днів храм і келія не вціліли, залишився лише фундамент храму, частина стіни келійного корпусу і опорна стіна. Недалеко від корпусу знаходиться колодязь, в який проживаюча братія збирала дощову воду для своїх потреб», - повідомив Дмитро Ворона.
Преподобний Паїсій Величковський - уродженець Полтави, православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні та в Молдові. Преподобний Паїсій відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови, зокрема він перевів на церковно-слов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян.