На Афоні знайдено келію XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець преподобний Паїсій Величковський

Про це повідомляють організатори науково-дослідної експедиції БФ «Православна спадщина України на Святій Горі Афон».

«Нашій дослідницькій групі вдалося відшукати на Афоні місце розташування святині, яка має величезне значення для історичної спадщини українського народу. У середині XVIII століття наш співвітчизник Паїсій Величковський, який вніс величезний внесок в історію всього православ'я, саме тут прийняв чернечий постриг. Про існування келії святих рівноапостольних Костянтина і Олени відомо з житія Паїсія Величковського. Сьогодні ми вивчаємо, якою була келія при преподобному Паїсії Величковському – її зовнішній вигляд, оздоблення», - розповів засновник фонду Дмитро Ворона.

За його словами, пошуки святині були необхідні для зйомок історично-документального фільму про Афоні.

Також він зазначив, що це вже не перше відкриття на Афоні, пов'язане з історичною спадщиною України.«Про те, що це келія святих рівноапостольних Костянтина і Олени, свідчать документи монастиря Пантократор: ктиторські записи (1697 р.), документи за борговими зобов'язаннями (1779 і 1797 рр.). На жаль, до наших днів храм і келія не вціліли, залишився лише фундамент храму, частина стіни келійного корпусу і опорна стіна. Недалеко від корпусу знаходиться колодязь, в який проживаюча братія збирала дощову воду для своїх потреб», - повідомив Дмитро Ворона.

Преподобний Паїсій Величковський - уродженець Полтави, православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні та в Молдові. Преподобний Паїсій відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови, зокрема він перевів на церковно-слов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян.